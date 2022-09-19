Как ситуация в море повлияла на войну

Один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он держит наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр".

К теме Война сейчас идет не очень хорошо для россии, – генерал Милли

Ракетоноситель готов наносить удары по территории Украины в любой момент. Сопровождают его 3 больших десантных корабля.

Все вместе держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к побережью материковой Украины,

– рассказали в ОК "Юг".

С усилением шторма увеличивается и минная опасность. Поэтому украинцев призывают быть осмотрительными.

Последние новости о войне в Украине

В течение 18 сентября Вооруженные Силы Украины отразили атаки россиян в Николаевке Второй, Веселой Долине и Бахмуте.

Украинская авиация нанесла по врагу 21 удар и поразила 16 районов сосредоточения живой силы россиян и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате "хлопка" в Сватово погибли около 200 оккупантов.

Чтобы пополнить потери на войне, россия отправила на фронт 400 заключенных из Тамбова. Известно, что они отбывали наказание за уголовные преступления.

В ночь на 19 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожье. Известно, что враг запустил 8 смертоносных снарядов. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне пытаются лишить украинцев возможности жить. Потому, к сожалению, атаки на инфраструктуру будут продолжаться.

Это может вас заинтересовать – что происходит в Луганской области: видео