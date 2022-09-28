Наразі 4 з цих катерів – або втрачені, або перебувають в руках росії унаслідок бойових дій на Азовському морі. Решта перебувають в межах Чорного моря. Про це 24 каналу розказав керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Чому катери проєкту 58155 вийшли невдалими

Він пояснив, що ці катери наприкінці 2010-х років проєктувалися Дослідно-проєктним центром кораблебудування у Миколаєві для застосування на Дунаї.

Тобто проєктувало катери державне підприємство з багаторічним досвідом та великою кількістю реалізованих контрактів, проєктів та угод, а будував їх вже приватний виробник, і до того ж – для застосування на морі.

За словами Чмута, у результаті швидкість та морехідність готових суден бажають кращого, конструкція вийшла перевантаженою, а озброєння – "сире", з низькою точністю та якістю виготовлення. Відтак, катери вийшли обмежено придатними для застосування у бойових діях.

Причиною цього очільник "Повернись живим" називає сукупність факторів – і низьку якість виготовлення, і обмежені можливості підприємства, яке взялося за виготовлення.

Проєкт сам не зовсім відповідав тим завданням, де його експлуатували. Вибір підрядників з озброєння і ряду корабельних систем, низька якість виготовлення сукупно наклалися і вийшло те, що вийшло,

– пояснив він.

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Проблеми є й у російського флоту

Зауважимо, що хоч 4 катери цього проєкту Україна втратила унаслідок боїв з росією, наші захисники також дещо прорідили флот окупантів. Так, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення, росія втратила 15 кораблів та катерів.

Схоже, окупанти дуже хвилюються за свій флот через ймовірність удару української сторони. Саме тому вони перебазували свої підводні човни з окупованого Криму до Новоросійська, що у Краснодарському краї.