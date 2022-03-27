Красный Крест не влияет на ситуацию

Министр заявила, что Украина первой негативно отреагировала на желание Красного Креста открыть офис в Ростове-на-Дону . Верещук сказала, что на самом деле Красный Крест не влияет на ситуацию.

К слову Украина выступает против открытия офиса Красного Креста в Ростове

Мы первые отреагировали крайне негативно, потому что работаем с ним напрямую и знаем, что на самом деле они не влияют на ситуацию. На самом деле их Россия использовала,

– заявила министерша.

Она раскритиковала президента Красного Креста Питера Мауэра, который посетил Москву. Верещук рассказала, что перед поездкой в ​​Россию Мауэр был в Украине, где ему озвучили нашу позицию.

"Питер Мауэр, который был в Москве и накануне был в Киеве, встречался с премьер-министром, со мной и другими министрами. Мы донесли ему нашу позицию и свое видение, как сделать так, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Вместе с тем он поехал в Москву и результат вы видите", – отметила министр.

Не факт, что офис Красного Креста откроют

Верещук рассказала, что еще не факт, что Красный Крест откроет офис в Ростове. По ее словам, Россия подумает над этим.

"Россия подумает нужно им или нет это представительство. Выглядит, мягко говоря, Международный Красный Крест нехорошо в глазах международного сообщества", – резюмировала министр.