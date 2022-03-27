Червоний Хрест не впливає на ситуацію

Міністерка заявила, що Україна першою негативно відреагувала на бажання Червоного Хреста відкрити офіс в Ростові-на-Дону. Верещук сказала, що насправді Червоний Хрест не впливає на ситуацію.

До речі Україна виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові

Ми перші відреагували вкрай негативно, бо працюємо з ним безпосередньо і знаємо, що насправді вони не впливають на ситуацію. Насправді їх Росія використала,

– заявила міністерка.

Вона розкритикувала президента Червоного Хреста Пітер Мауер, який здійснив візит до Москви. Верещук розповіла, що перед поїздкою у Росію Мауер був в Україні, де йому озвучили нашу позицію.

"Пітер Мауер, який був у Москві й напередодні був у Києві, зустрічався з прем'єр-міністром, зі мною та іншими міністрами. Ми донесли йому нашу позицію і своє бачення, як зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали. Натомість він поїхав до Москви і результат ви бачите", – зазначила міністерка.

Не факт, що офіс Червоного Хреста відкриють

Верещук розповіла, що ще не факт, що Червоний Хрест відкриє офіс у Ростові. За її словами, Росія ще подумає над цим.

"Росія подумає треба їм чи ні це представництво. Виглядає, м'яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест недобре в очах міжнародної спільноти", – резюмувала міністерка.

До речі – Україна виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові: дивіться відео