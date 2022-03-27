Зокрема, голова комітету Михайло Радуцький написав відкрите звернення до Міжнародного товариства Червоного Хреста, в якому закликав організацію не легітимізувати гуманітарні коридори на територію Російської Федерації.

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А також не підтримувати викрадення населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора, та змінити своє рішення.

Україна просила Червоний Хрест про організацію гуманітарних коридорів

У зверненні мовиться, що Україна зверталася до Червоного Хреста з проханням терміново почати дії для організації гуманітарних коридорів. Але росіяни не дотримуються досягнутих домовленостей і постійно зривають роботу зелених коридорів.

Водночас за наявною в української сторони інформацією Червоний Хрест має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України.

Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян в Російську Федерацію, на тимчасово окуповану чи анексовану ним та непідконтрольну Україні територію України, яке вже відбувається сьогодні, є неприйнятними,

– йдеться у зверненні.

Дивна позиція Червоного хреста

Нагадаємо, що голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер просить російську владу дозволити відкрити офіс у Ростові-на-Дону, щоб надавати там гуманітарну допомогу мирним жителям, які втікають із гарячих точок в Україні.

Натомість українці масово закликають припинити підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та не надсилати пожертви організації.

Крім того, українська влада просить Червоний Хрест вивезти тисячі тіл окупантів до Росії, адже російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти України.

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