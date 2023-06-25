Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Украине нужно работать со странами-партнерами, чтобы получить больше такого оружия.
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ВСУ требуется больше ПВО и авиации
Нарожный отметил, что оккупанты используют вертолеты К-52, самолеты, бомбы, в том числе управляемые авиационные "КАБ", ракеты. Враг имеет преимущество в авиации.
У нас не хватает средств ПВО дальнего радиуса действия типа SAMP/T, Patriot, IRIS-T, чтобы на большом расстоянии сбивать самолеты врага. Идеально было бы иметь F-16, которые могли бы на расстоянии 140 – 150 километров сбивать вражеские самолеты.
– считает он.
Украина ожидает от стран-партнеров истребители F-16. По мнению военного эксперта, ВСУ точно еще не получат их до осени 2023 года.
Нарожный о российской авиации: смотрите видео
Украина получит F-16: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что у Украины план по поставке многоцелевых истребителей будет уже летом. Тогда же, по его мнению, начнется тренировочный период. В то же время он подчеркнул, что наше государство продолжит давление и будет пытаться ускорить даты.
- Украинский лидер еще раз подтвердил, что во время контрнаступления наши военные не будут использовать истребители F-16.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские пилоты уже якобы начали овладевать западными истребителями F-16. В воздушных силах опровергли это заявление. Пока украинские пилоты еще не начали обучение в Европе на самолетах F-16.
- В Дании заявили, что могут передать нашему государству многоцелевые западные истребители, но есть одно условие. Исполнитель министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заметил, что для передачи Украине F-16 необходимо будет сначала обратиться в США за разрешением.
- Издание Politico пишет, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 может произойти в Румынии.