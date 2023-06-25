Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Украине нужно работать со странами-партнерами, чтобы получить больше такого оружия.

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ВСУ требуется больше ПВО и авиации

Нарожный отметил, что оккупанты используют вертолеты К-52, самолеты, бомбы, в том числе управляемые авиационные "КАБ", ракеты. Враг имеет преимущество в авиации.

У нас не хватает средств ПВО дальнего радиуса действия типа SAMP/T, Patriot, IRIS-T, чтобы на большом расстоянии сбивать самолеты врага. Идеально было бы иметь F-16, которые могли бы на расстоянии 140 – 150 километров сбивать вражеские самолеты.

– считает он.

Украина ожидает от стран-партнеров истребители F-16. По мнению военного эксперта, ВСУ точно еще не получат их до осени 2023 года.

Нарожный о российской авиации: смотрите видео

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