Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что легенда о привлечении восемнадцатилетних в ряды ВСУ является очень удобной для западных партнеров Украины. Он считает, что это неуместно, ведь Силам обороны больше бы помогло дальнобойное вооружение для F-16 и ракеты ATACMS.

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Средства обороны ВСУ

Михаил Самусь подчеркнул, что увеличение военной помощи для Украины позволило бы остановить использование КАБов и ударить по военной инфраструктуре на территории России.

Обратите внимание! Посол Великобритании Мартин Харрис объяснил, что обсуждение относительно разрешения на использование западного оружия для ударов по территории России продолжается, поскольку это часть большой стратегической дискуссии с партнерами. Он также отметил, что этот вопрос рассматривается в контексте Плана победы Владимира Зеленского.

Речь идет об оружии с дальностью 300 километров, которое имело бы возможность уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами, скопления личного состава, пусковые установки "Искандер", С-300 и С-400 противника.

Наступление на Донбассе удалось бы остановить. Однако способности России штурмовать (позиции Сил обороны – 24 Канал) в течение более чем года базируется на том, что Украина физически не может остановить военные мощности страны-агрессора,

– сказал заместитель директора.

Противник сосредотачивает основные ресурсы за пределами Украины на своей территории. Для ударов по этим объектам Вооруженные Силы Украины имеют ограниченные ресурсы. Изменить это помогло бы увеличение военной помощи от западных партнеров и разрешения на удары их оружием вглубь России.

Если в ВСУ не будет оружия, то личного состава у нас в любом случае будет меньше, ведь потери будут расти. Это технологическая война. Чем больше дальнобойных возможностей, тем меньше влияние на личный состав,

– отметил Михаил Самусь.