Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис ответил на вопрос, почему Великобритания не предоставляет разрешения Украине бить вглубь России своим оружием. По его словам, сейчас продолжаются обсуждения.

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Это один из элементов Плана победы

Он отметил, что это вопрос, который сейчас в процессе обсуждения между партнерами и также с Украиной. Кроме этого, Харрис напомнил, что это также один из элементов Плана победы президента Зеленского.

В то же время оно касается не только одной системы оружия или оперативного вопроса.

Есть общая стратегия, общая ситуация. Месяц назад мы объявили о новых ракетах для Украины, 650 новых ракет для Украины, усиление ПВО для защиты Украины,

– подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что очень важно сейчас сотрудничество между ВПК Украины и ВПК Великобритании, потому что это открывает перспективу на совместное производство оружия.