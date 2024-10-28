Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відповів на питання, чому Велика Британія не надає дозволу Україні бити вглиб Росії своєю зброєю. За його словами, зараз тривають обговорення.
Дивіться також Війська НАТО в Україні: чому ідея Макрона знову актуальна та як Захід може відповісти Росії
Це один із елементів Плану перемоги
Він наголосив, що це питання, яке зараз у процесі обговорення між партнерами і також з Україною. Крім цього, Гарріс нагадав, що це також один з елементів Плану перемоги президента Зеленського.
Водночас воно стосується не тільки однієї системи зброї або оперативного питання.
Є загальна стратегія, загальна ситуація. Місяць тому ми оголосили про нові ракети для України, 650 нових ракет для України, посилення ППО для захисту України,
– підкреслив посол.
Він підкреслив, що дуже важлива зараз співпраця між ВПК України і ВПК Великої Британії, тому що це відкриває перспективу на спільне виробництво зброї.