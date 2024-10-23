Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News.

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"Я думаю, что у украинцев есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", –сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что Украина имеет много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

Может ли Украина наносить удары по России