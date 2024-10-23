Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News.
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"Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", –сказав міністр оборони США.
Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.
Чи може Україна завдавати удари по Росії
- Варто зазначити, що США та Британія обмежують можливості використання Україною далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow, які передали ЗСУ.
- Союзники не схвалюють удари по цілях у середині Росії через загрозу ескалації.
- Зокрема, через побоювання ескалації канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.