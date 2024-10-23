Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News.

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"Я думаю, що в українців є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", –сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.

Чи може Україна завдавати удари по Росії