Россия имеет свою "карту шагов", не очень отличающуюся от их первых ультиматумов, – Зеленский

Россия начала войну против Украины, выдвинув ряд ультиматумов украинским властям и народу. Но получив отпор, от них пришлось отказаться.

С первого дня своего нападения россияне постоянно говорили о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. С этим они пришли на переговоры между странами, которые состоялись в Беларуси.

Достойно внимания Мы можем в вашу сторону задавать этот вопрос, – Зеленский о "денацификации" от России

Однако для подкрепления своих ультимативных требований у них не было военных побед, так что риторику вскоре пришлось изменить. Хотя они и дальше пытались их протиснуть, в том числе и на переговорах в Турции.

"Я слышал от Российской Федерации, там они говорили о своей другой "карте шагов". Я о ней не очень глубоко знаю. Она не очень отличалась от первых их ультиматумов. Они действительно сделали какие-то шаги назад, потому что поняли, что так оно не сработает и не будет работать с нами. Мы на это не согласимся. Поэтому они исключили некоторые пункты", – рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Пока Украина и Россия не сумели на переговорах договориться ни по одному из вопросов – никакие официальные договоры подписаны не были. Украина требует гарантий безопасности, которые должны предоставить западные страны.

"В гарантиях безопасности они были близки к разговорам с украинской делегацией. Но не точными были", – рассказал Владимир Зеленский.

Пока не известно, когда Украина и Россия снова смогут сесть за стол переговоров.