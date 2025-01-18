Израильский журналист Эмиль Шлеймович подчеркнул 24 Каналу, что иранцы подписали с россиянами некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.
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Какой интерес Ирана в России
Шлеймович отметил, что Иран никогда не был союзником России. Он прекрасно помнит российские вторжения, которые были в прошлом. Сейчас между ними существует ситуативное партнерство, поскольку Тегеран загнан в такую экономическую ситуацию, когда ему нужно как-то выживать.
Он считает, что у иранцев нет желания сейчас втягиваться в какие-то авантюры Путина, если это грозит им дополнительными санкциями, блокировками или чем-то другим. Поэтому они подписали некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.
Плевок в лицо Путину, но я не думаю, что они это делают намеренно,
– заявил журналист.
По его словам, Ирану нужна Россия, поскольку она покупает у Тегерана военное оборудование. Также между ними есть определенное сотрудничество в авиационной сфере.
К тому же, заметил он, Россия может давать кредиты, а потом их списывать. Вероятно, что огромные миллиардные долги списываются Кремлем за определенное вознаграждение.
А вот вписываться за совсем чужую и не нужную им войну, я не думаю, что будут,
– сказал Шлеймович.
Потому что, резюмировал журналист, иранцы все же не дураки и не самоубийцы.