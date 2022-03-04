Россия исчерпала основные резервы: для блокировки Киева стягивают в Украину дополнительные силы

Продолжаются девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются захватить Киев. Но им это не удается.

Основной целью противника остается оцепление Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

"В ходе выполнения этой задачи, группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали переброску дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Стоит внимания НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной: начинают переговоры

К этому похожую информацию подтвердила и разведка США. В Белом доме сообщили, что Россия ввела в Украину 90% стянутых ею к границе войск

Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников. Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!