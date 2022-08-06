Об этом 24 каналу рассказал журналист MediaHab Арген Бактыбек уулу. По его словам, это определенный уровень отчаяния у российских властей.

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Приглашают на работу в частные охранные предприятия

Граждан Кыргызстана обманом заманивают в частные военные компании, предлагая работу в частных охранных предприятиях. Им обещают зарплату в 100 тысяч рублей, а также содействие получению гражданства россии.

Когда люди обращаются за указанным номером, им предлагают совсем другие вещи. Говорят, что работа в частных охранных предприятиях уже не актуальна и начинают засыпать новыми предложениями.

Страна-агрессор вербует граждан всех стран, кроме ЕС, НАТО и Украины. При этом им необязательно иметь военную подготовку, берут даже людей с судимостью.

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Никто не гарантирует получение денег

По словам Аргена Бактыбека уулу, 100 тысяч рублей являются хорошей суммой для граждан Кыргызстана. Однако россияне предлагают больше, когда сообщают о том, что нужно будет ехать на войну в Украину – 240 тысяч.

Но мы понимаем, что на месте никто не гарантирует получение этих денег. И мы своей аудитории попытались это объяснить. Сказать то, что там каждый миллиметр сейчас в Украине – это опасная земля, туда не стоит ходить,

– заметил журналист.

Он рассказал, что видео с передовой, где ВСУ уничтожают оккупантов, помогают убедить людей не идти воевать против нашего государства.

Также журналист добавил, что в их законе есть статья о запрете участия в военных действиях на территории других стран. Поэтому россиянам приходится проводить скрытую вербовку – выдавать себя за других, а потом уже объяснять условия.

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