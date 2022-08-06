Про це 24 каналу розповів журналіст MediaHab Арген Бактибек уулу. За його словами, це певний рівень відчаю у російської влади.
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Запрошують на роботу у приватні охоронні підприємства
Громадян Киргизстану обманом заманюють у приватні військові компанії, пропонуючи роботу у приватних охоронних підприємствах. Їм обіцяють зарплату у 100 тисяч рублів, а також сприяння отриманню громадянства росії.
Коли люди звертаються за вказаним номером, їм пропонують зовсім інші речі. Говорять, що робота у приватних охоронних підприємствах вже не актуальна, і починають засипати новими пропозиціями.
Країна-агресорка вербує громадян усіх країн, крім ЄС, НАТО та України. При цьому їм необов'язково мати військовий вишкіл, беруть навіть людей із судимістю.
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Ніхто не гарантує отримання грошей
За словами Аргена Бактибека уулу, 100 тисяч рублів є хорошою сумою для громадян Киргизстану. Однак росіяни пропонують більше, коли повідомляють про те, що треба буде їхати на війну в Україну – 240 тисяч.
Але ми розуміємо, що на місці ніхто не гарантує отримання цих грошей. І ми своїй аудиторії спробували це все пояснити. Сказати те, що там кожен міліметр зараз в Україні – це небезпечна земля, туди не варто ходити,
– зауважив журналіст.
Він розповів, що відео з передової, де ЗСУ знищують окупантів, допомагають переконати людей не йти воювати проти нашої держави.
Також журналіст додав, що в їхньому законі є стаття про заборону участі у військових діях на території інших країн. Тому росіянам доводиться проводити приховане вербування – видавати себе за інших, а потім уже пояснювати умови.
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