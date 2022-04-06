Президент Владимир Зеленский рассказал, что также набирают и других "добровольцев", которых бросят на убой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 5 апреля.

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Будут пытаться прорвать оборону ВСУ

Президент об этом говорил, описывая ситуацию на фронте. Он акцентировал на том, что сейчас тяжелее всего на Донбассе и на Харьковском направлении. Прежде всего потому, что у врага больше техники и людей.

Однако Владимир Зеленский отметил героизм наших защитников. Так как, несмотря на силу противника, Вооруженные Силы Украины удерживают большинство направлений. Поэтому врагу не удается прорваться вглубь страны.

Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков среди курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление,

– сказал президент Украины.

Он добавил, что борьба продолжается, потому что у нас нет другого выбора. Сейчас решается судьба нашей земли, а храбрые воины завоевывают светлое будущее для своего народа.

Обращение Владимира Зеленского за 5 апреля: смотрите видео