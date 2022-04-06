Президент Володимир Зеленський розповів, що також набирають і інших "добровольців", яких кинуть на забій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 5 квітня.

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Намагатимуться прорвати оборону ЗСУ

Президент про це говорив описуючи ситуацію на фронті. Він акцентував на тому, що зараз найважче на Донбасі та на Харківському напрямку. Передусім через те, що у ворога більше техніки та людей.

Однак Володимир Зеленський наголосив на героїзмі наших захисників. Адже, попри силу противника, Збройні Сили України утримують більшість напрямків. Тому ворогу не вдається прорватися вглиб країни.

Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ,

– сказав президент України.

Він додав, що боротьба триває, бо в нас немає іншого вибору. Адже зараз вирішується доля нашої землі, а хоробрі воїни завойовують світле майбутнє для свого народу.

Звернення Володимира Зеленського за 5 квітня: дивіться відео