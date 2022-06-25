Об этом 24 каналу заявил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные переговоры. Россия не ищет мира, а хочет перемирия, чтобы "залечить раны" и снова жестко ударить.

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ВСУ начинают переламывать ситуацию на фронте

В настоящее время Вооруженные Силы еще отходят из определенных населенных пунктов. Особенно неприятно было на этой неделе в Луганской области. Однако такая ситуация совсем скоро может измениться.

Господин Солонтай прогнозирует, что уже буквально в середине июля может произойти перелом в войне. На тот момент будет еще большее количество слаженных и хорошо вооруженных украинских подразделений, которые могут удерживать оборону по всей линии фронта и не отступать. А по отдельным направлениям уже удастся продвигаться вперед.

Это видно по тенденции, по динамике. Если взять всю кривую, как движется фронт, меняются захваченные населенные пункты, то можно увидеть, что между 7 и 15 июля произойдет этот перелом. Конечно, могу ошибиться на 1-2 недели, – отметил Александр Солонтай.

Россия понимает ситуацию, поэтому нуждается в переговорах

Оккупанты осознают, что ситуация приближается к перелому. Потому еще с мая пытаются организовать определенные переговоры с Украиной. Но цель этих переговоров – не капитуляция, а оперативная пауза и закрепление за Россией временно оккупированных территорий. Украине нельзя на такое соглашаться!

По словам господина Солонтая, оккупанты пытаются получить "передышку" и остановить "лавину" санкций. Для этого они могут даже пойти на определенные уступки: условно выйдут из части Харьковщины или даже из определенных районов Херсонской области, чтобы продемонстрировать определенный прогресс. А также – пообещают впоследствии покинуть и другие территории

Но по факту захватчики закрепятся на других временно оккупированных землях и впоследствии повторят вторжение через полгода – полтора года. К счастью, мир это понимает, поэтому идеи прямых или посреднических переговоров отвергаются.

К черту такие переговоры. Мы такое проходили уже – "Минск-1", "Минск-2", нормандский формат, куча инициатив. Это не переговоры. Это способ усыпить внимание, пойти на уступки, чтобы ударить сильнее в будущем, но сейчас разрушить мировую поддержку Украины, – подчеркнул Александр Солонтай.

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