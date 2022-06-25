Про це 24 каналу заявив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, Україні в жодному випадку не можна погоджуватися на такі перемовини. Росія не шукає миру, а хоче перемир'я, щоб "залікувати рани" і знову жорстко вдарити.

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ЗСУ починають переламувати ситуацію на фронті

Станом на зараз Збройні Сили ще відходять з певних населених пунктів. Особливо неприємно було цього тижня у Луганській області. Однак така ситуація зовсім скоро може змінитися.

Пан Солонтай прогнозує, що вже буквально в середині липня може статися перелом у війні. На той момент буде ще більша кількість злагоджених та добре озброєних українських підрозділів, які зможуть втримувати оборону по всій лінії фронту і не відступати. А на окремих напрямках вже вдасться просуватися вперед.

Це видно по тенденції, по динаміці. Якщо взяти всю криву, як рухається фронт, змінюються захоплені населені, то можна побачити, що приблизно між 7 та 15 липням станеться цей перелом. Звісно, можу помилитися на 1-2 тижні, – зазначив Олександр Солонтай.

Росія розуміє ситуацію, тому потребує перемовин

Окупанти усвідомлюють, що ситуація наближається до перелому. Тому ще з травня намагаються організувати певні перемовини з Україною. Але мета цих переговорів – не капітуляція, а оперативна пауза та закріплення за Росією тимчасово окупованих територій. Україні не можна на таке погоджуватися!

За словами пана Солонтая, окупанти намагаються отримати "передишку" та зупинити "лавину" санкцій. Для цього вони навіть можуть піти на певні поступки: умовно вийдуть з частини Харківщини або навіть з певних районів Херсонської області, щоб продемонструвати певний прогрес. А також – пообіцяють згодом покинути й інші території

Але по факту загарбники закріпляться на інших тимчасово окупованих землях та згодом повторять вторгнення через пів року – півтора року. На щастя, світ це розуміє, тому ідеї прямих або посередницьких переговорів наразі відкидаються.

До біса такі перемовини. Ми таке проходили вже – "Мінськ-1", "Мінськ-2", нормандський формат, купа ініціатив. Це не перемовини. Це – спосіб приспати увагу, піти на поступки, щоб вдарити сильніше в майбутньому, але зараз зруйнувати світову підтримку України, – наголосив Олександр Солонтай.

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