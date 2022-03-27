Журналист стал свидетелем этого возле Авдеевки на Донбассе. Фотографии сделал украинский военный.

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Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, когда мы говорили,

– сказал журналист.

Россия использует запрещенный белый фосфор / Фото из твиттера Кристофера Миллера

По его словам, наш военный назвал ситуацию "безумием".

Важно! Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги.

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