Журналіст став свідком цього біля Авдіївки на Донбасі. Фотографії зробив український військовий.

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Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, коли ми говорили,

– сказав журналіст.



Росія використовує заборонений білий фосфор / Фото з твітера Крістофера Міллера

За його словами, наш військовий назвав ситуацію "божевіллям".

Важливо! Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї. Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки.

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