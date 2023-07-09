Сейчас россияне используют десантные корабли в качестве паромов в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, пишет 24 Канал.

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Оккупанты используют Большие десантные корабли как паромы

"Интересно наблюдать, как в Азовском море российские оккупанты используют Большие десантные корабли, которыми они пытались штурмовать в свое время Одессу", – сказал Плетенчук и добавил, что говорится о 500 днях назад.

Как говорит представитель ВМС ВСУ, сейчас эти корабли россияне используют как паромы, чтобы перевозить гражданский транспорт, в том числе легковые автомобили. Он сообщил, что решение было принято с разрешения министра обороны России Сергея Шойгу.

Вот такая ситуация с крымской логистикой,

– сказал Дмитрий Плетенчук.

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