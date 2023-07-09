Зараз росіяни використовують десантні кораблі як пороми в Азовському морі. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, пише 24 Канал.
Дивіться також Росія посилила охорону Чорноморського флоту: як дельфіни прикривають кораблі окупантів
Окупанти використовують Великі десантні кораблі як пороми
"Цікаво спостерігати, як в Азовському морі російські окупанти використовують Великі десантні кораблі, якими вони намагалися штурмувати свого часу Одесу", – сказав Плетенчук і додав, що мовиться про 500 днів тому.
Як каже речник ВМС ЗСУ, зараз ці кораблі росіяни використовують як пороми, щоб перевозити цивільний транспорт, у тому числі легкі автомобілі. Він повідомив, що рішення було ухвалено з дозволу міністра оборони Росії Сергея Шойгу.
Ось така ситуація з кримською логістикою,
– сказав Дмитро Плетенчук.
Скільки ракетоносії у Чорному морі
- За даними Військово-морських сил ЗСУ, станом на 8 ранку 9 липня у Чорному морі перебуває 5 кораблів ворога, але жодного носія "Калібрів".
- Дмитро Плетенчук повідомив, що всі 6 російських ракетоносіїв перебувають у бойовій готовності у місцях базування, однак не виходили в море.
- За його словами, ще три російські кораблі охороняють Керченську протоку. В Азовському морі перебуває один ворожий "Калібр", однак він теж не є носієм ракет типу "Калібр".