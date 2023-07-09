Зараз росіяни використовують десантні кораблі як пороми в Азовському морі. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, пише 24 Канал.

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Окупанти використовують Великі десантні кораблі як пороми

"Цікаво спостерігати, як в Азовському морі російські окупанти використовують Великі десантні кораблі, якими вони намагалися штурмувати свого часу Одесу", – сказав Плетенчук і додав, що мовиться про 500 днів тому.

Як каже речник ВМС ЗСУ, зараз ці кораблі росіяни використовують як пороми, щоб перевозити цивільний транспорт, у тому числі легкі автомобілі. Він повідомив, що рішення було ухвалено з дозволу міністра оборони Росії Сергея Шойгу.

Ось така ситуація з кримською логістикою,

– сказав Дмитро Плетенчук.

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