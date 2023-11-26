Украинские и российские войска продолжают бороться с вызовами, создаваемыми на фронте системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее западные СМИ писали, что они мешают украинской разведке.

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Украине сложно производить эквивалентные станции

Россия уделяет большое внимание производству и развитию этих средств РЭБ. В свою очередь Украине трудно производить эквивалентные системы РЭБ и устойчивое к ним оружие внутри страны. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный в своем эссе "Современная позиционная война и как ее победить" также обратил существенное внимание на вопрос использования нашими воинами подобных РЭБ.

25 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что работает над разработкой вариантов беспилотников, более устойчивых к российским системам РЭБ.

Российские РЭБ имеют свои недостатки

Российские источники неоднократно выражали беспокойство из-за недостатков собственных систем РЭБ. В частности, во время наступлений Сил обороны к югу от Бахмута в сентябре 2023 года россияне писали о лучших украинских системах РЭБ и средствах аэроразведки. Они утверждали, что украинские системы РЭС значительно нарушали российскую связь в западной Запорожской области в августе 2023 года.

Эффективность российских систем РЭБ неоднородна на линии фронта. Это позволяет украинцам использовать разведывательно ударные комплексы беспилотников для срыва наступательных операций России. Российские милблогеры неоднозначно оценивали, какая сторона имеет "лучшие" системы РЭБ, указывая на то, что ни у России, ни у Украины пока нет решающего преимущества над другой.

Помощь Запада в уничтожении или обходе российских систем РЭБ увеличила способность Украины точно поражать цели вблизи фронта. Также это препятствовало бы России в продвижении и помогло создать условия для наступления украинской армии.

В ISW оценили штурмы россиян у Авдеевки

Россия продолжает свои попытки окружить Авдеевку. Аналитики Института изучения войны проанализировали усилия страны-агрессорки на этом направлении фронта.

В настоящее время русские войска производят меньше механизированных ударов, чем в октябре Украинские официальные лица сообщили, что российская армия потеряла 50 танков и 100 единиц бронетехники во время восстановленного штурма Авдеевки.

Большие наземные штурмы под руководством пехоты, вероятно, представляют угрозу украинским силам, которые находятся в обороне на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению России в этом районе.