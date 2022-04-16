Россия использует сербскую деятельницу для информационного терроризма

Российская пропаганда годами использует сербскую публицистку Драгану Трифкович для распространения своих нарративов в иностранном информационном пространстве. Еще в 2015 году женщина отличилась своей ангажированностью.

Сотрудничая с ОБСЕ, тогда она фотографировалась с пророссийскими боевиками на территории оккупированного Донбасса.

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Что известно о деятельности Трифкович

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, с начала полномасштабной войны России против Украины Трифкович дезинформирует мир о том, что Сербия якобы, как и многие другие страны Запада, единогласно поддерживает агрессию российского государства.

Еще одно направление ее пропагандистской деятельности – формирование фейковых сообщений о якобы "биолабораториях на территории Украины", в которых "за деньги США разрабатывали образцы оружия массового поражения".

Кремль продолжает использовать международных деятелей, как инструменты информационного терроризма,

– отметили в ЦПД.

Там также добавили, что постепенная изоляция России от мира не означает прекращения ее информационной войны.

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