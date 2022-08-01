"Советский Союз вернулся": как россия использует украинских детей для пропаганды

россияне часто используют в своих пропагандистских роликах украинских детей, которых оккупанты похищают с захваченных территорий. Это похоже на возвращение в Советский Союз. А в оккупированных городах захватчики снова устанавливают памятники Ленину.

Об этом 24 каналу рассказал бывший уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он признается, что тоже видел ролики с пропагандой, в которых есть украинские дети.

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По его словам, это возвращение обратно в Советский Союз. Ведь русским больше нечего принести, кроме "русского мира" и убийств детей.

россияне однозначно используют наших детей. И тех детей, которых похитили из Мариуполя или других территорий, показывают, что они якобы уже учатся в России и «радостные». Знаете, Советский Союз вернулся,

– заявил Кулеба.

Бывший уполномоченный президента по правам ребенка отметил, что в тех городах, которые оккупированы в Донецкой или Запорожской области, россияне вытащили уже забытые памятники Ленину и установили на площадях. Также оккупанты развешивают красные флаги, билборды с советской символикой и т.д.

"Им не за что зацепиться. Они понимают, что Украина – проевропейская страна и им надо "вытаскивать из шкафа скелеты", играть на тех старых вещах, которые знакомы пожилым людям”, – отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина пытается эвакуировать детей с оккупированных территорий. "И в том состоянии, в котором они находятся, могу сказать, что они все травмированы. И еще нужно много времени, чтобы они пришли в себя", – сказал Кулеба.

Кулеба рассказал о похищении детей оккупантами: видео



К слову, Николай Кулеба также рассказал, что за одного убитого своего солдата россияне забирают 10 украинских детей, чтобы пополнить свою популяцию. А также пробуют русифицировать украинских детей.

По его словам, Украина смогла идентифицировать около 11 тысяч похищенных детей. Это согласно последним данным МВД. Кроме того, более существует более 600 пунктов пребывания детей. В России заявили, что более 100 детей-сирот, вывезенных из Донбасса, их усыновили.