Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Согласно его информации, бойцов частной военной компании "Вагнер" перебросили на территорию Донецкой области.

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"То есть опять же можем говорить о том, что Россия использует ПВК "Вагнер" как фактически "пушечное мясо"", - заявил Дмитрий Снегирев.

Также, по его словам, подобные потери в живой силе среди боевиков на Луганщине фактически провоцируются самим военным руководством. Происходит так называемое списание "боевых".

Россия может опрокинуть дополнительные войска

В то же время в ответ на вопрос, "надеются ли", мол, Путин поставил задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и россияне там остановятся - обманывают сами себя, Снегирев сказал: "Абсолютно точно".

Когда раздаются заявления о том, что война закончится к концу лета – это не соответствует действительности.

– сказал военный эксперт.

Согласно его данным, на территории России в Белгородской области сосредоточено примерно до 20 батальонно тактических групп. Это свидетельствует о возможности переброски Россией дополнительных сил для активизации военных действий как на границах Луганской и Донецкой областей, так и продвижения вглубь Харьковской области.

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Ситуация на фронте: последние новости

Интенсивные бои продолжаются в Харьковской области, где оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Изюма. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но безуспешно. Россиянам пришлось отступить после "встречи" с ВСУ.

Также захватчики готовятся к наступлению в направлении Славянска – пытались наступать возле села Довгенькое, но натолкнулись на силы ВСУ.

Украинские защитники в одном из районов выполнения задач уничтожили десяток оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России – так называемых псковских десантников.

По состоянию на 23 мая в Украине уже ликвидировано 29 200 кафиров и тысячи единиц вражеской техники. За сутки "двухсотыми" стали 150 военных России.

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