Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что Россия полностью разрушила минский формат и соответствующий комплекс договоренностей.

К теме Пути наступления России, "захват Киева" за 2 дня и разведданные: интервью с Дмитрием Золотухиным

Было недостаточное давление партнеров на российскую сторону, – ОП

Почему это стало возможным? Очевидно, из-за недостаточного давления партнеров именно на российскую сторону для того, чтобы Россия выполняла свою часть обязательств. Поэтому теперь вопрос в том, чтобы увидеть достаточно мощную солидарную реакцию партнеров,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП считает, что на демонстративные эскалационные шаги России должна быть принципиальная политическая и экономическая реакция Запада. Российская сторона как будто испытывает способность Запада доказать, что его слово имеет силу. Москва же несет ответственность за разрушение социальной и энергетической инфраструктуры, за обстрелы.

Подоляк подчеркнул, что необходимы жесткие санкции:

против российских системообразующих банков,

отраслевые санкции,

ограничение движения капитала.

Обратите внимание! При этом в офисе Президента говорят, что нужно сохранять направления для диалога. Его формат тоже необходимо установить, чтобы он был результативным.

Читайте также Зеленский, Науседа и Дуда 23 февраля проведут встречу в Киеве

Обращение Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе: смотрите видео