Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал. Він наголосив, що Росія повністю зруйнувала мінський формат і відповідний комплекс домовленостей.
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Був недостатній тиск партнерів на російську сторону, – ОП
Чому це стало можливим? Очевидно, через недостатній тиск партнерів саме на російську сторону для того, щоб Росія виконувала свою частину зобовʼязань. Тому тепер питання в тому, щоб побачити достатньо потужну солідарну реакцію партнерів,
– наголосив Подоляк.
Радник голови ОП вважає, що на демонстративні ескалаційні кроки Росії має бути принципова політична й економічна реакція Заходу. Бо російська сторона наче "випробовує здатність Заходу довести, що його слово має силу". Москва ж несе відповідальність за руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури, за обстріли.
Подоляк наголосив, що необхідні жорсткі санкції:
- проти російських системоутворюючих банків,
- галузеві санкції,
- обмеження руху капіталу.
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