Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал. Він наголосив, що Росія повністю зруйнувала мінський формат і відповідний комплекс домовленостей.

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Був недостатній тиск партнерів на російську сторону, – ОП

Чому це стало можливим? Очевидно, через недостатній тиск партнерів саме на російську сторону для того, щоб Росія виконувала свою частину зобовʼязань. Тому тепер питання в тому, щоб побачити достатньо потужну солідарну реакцію партнерів,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що на демонстративні ескалаційні кроки Росії має бути принципова політична й економічна реакція Заходу. Бо російська сторона наче "випробовує здатність Заходу довести, що його слово має силу". Москва ж несе відповідальність за руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури, за обстріли.

Подоляк наголосив, що необхідні жорсткі санкції:

проти російських системоутворюючих банків,

галузеві санкції,

обмеження руху капіталу.

Зверніть увагу! При цьому в Офісі Президента кажуть, що потрібно зберігати напрямки для діалогу. Його формат теж необхідно встановити, аби він був результативним.

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