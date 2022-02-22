Навіщо оприлюднюються дані розвідки США, в чому причина стриманої реакції Туреччини та Франції на події навколо України та чому цей період увійде в підручники – в бліцінтерв'ю сайту 24 каналу розповів колишній заступник міністра інформаційної політики (2014 – 2019), експерт з інформаційної політики Дмитро Золотухін.

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Варіанти наступу Росії та "захоплення" Києва

Пане Дмитре, прокоментуйте інформацію розвідки США про 9 шляхів наступу Росії.

Основна задача спеціальних служб усіх країн – проводити спеціальні операції проти ворога та здійснювати опосередкований нелетальний вплив для досягнення політичним керівництвом своїх внутрішньополітичних та зовнішньополітичних цілей.

Розвідка – це політично-безпековий інструмент в руках президента. Медіа – це інструмент в руках розвідки.

Експерт з інформаційної політики Дмитро Золотухін / Фото з архіву автора

Якби Володимир Зеленський вкладав в українську розвідку стільки ж ресурсів, скільки у свої вкладає Байден, ми б іще й не такі несподіванки побачили.

Для чого, на Вашу думку, американці оприлюднюють дані про російський наступ?

Для того, щоб досягти геополітичної та когнітивної переваги над супротивником в інформаційному просторі. І на цей час, я можу з усією відповідальністю констатувати, що вони досягли своєї мети. Цей період увійде у підручники спецслужб усього світу.

Чому деякі країни, наприклад, Туреччина та Франція, не говорять в унісон з Вашингтоном, а навпаки, ставляться з "обережністю" до інформації про війну?

Це ж очевидно. Тому що у Туреччини та Франції інакші геополітичні цілі.

США намагаються зірвати плани Путіна / Фото Getty Images

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Наскільки обґрунтованими є заяви Пентагону про можливість захоплення Києва за 2 дні?

Такі заяви обґрунтовані виключно досягненням Вашингтоном своїх геополітичних цілей. І вони дуже успішні в цьому.

Розвіддані США

Деякі експерти вважають, що Білий дім навмисно публікує плани Кремля, аби спантеличити Путіна. Яка Ваша думка щодо цього?

Наскільки мені відомо, американські органи влади самі визнали саме цей факт.

Що мав на увазі Зеленський, коли казав, що ми прислухаємося до застережень Заходу, але у нас є своя розвідка?

На жаль, я не маю жодної можливості розуміти та інтерпретувати президента Зеленського і того, що він хотів сказати.

Перемога України є однією з цілей США / Фото Getty Images

Існує ще думка, що створюючи колотнечу в інформаційному просторі, Америка мобілізує союзників навколо нас.

Я не думаю, що метою діяльності державних органів США є служіння платникам податків іншої країни.

США мобілізує союзників навколо своїх цілей. На щастя, перемога України у війні з Росією є однією з цілей США, за що ми маємо бути їм вдячні.

На чиєму боці німці у цій історії? Здається, що повідомлення звідти про табори й таке інше тільки сприяють Росії у її інформаційній війні проти нас. Вам так не здається?

Німці завжди на боці своїх гаманців. Так було і так буде. Треба з цим змиритися.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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