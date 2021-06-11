Почему Россия истерит из-за формы сборной Украины: трансляция ночного шоу Кудимовой и Овдиенко

Противостояние России с Украиной продолжается и набирает оно обороты в довольно неожиданном вопросе – спортивном. Москва не может успокоиться из-за новой формы украинской сборной, в частности из-за лозунга "Героям слава".

Россия считает это политическим высказыванием. На скандал отреагировала УЕФА и обязала эту часть лозунга убрать с одежды игроков. В результате, сборная Украины решила сделать лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" официальными футбольными символами Украины.

К слову УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Чем же закончится эпопея с футбольным экипировкой сборной Украины и каких еще сюрпризов ждать от России Дария Кудимова и Артем Овдиенко обсудят в эфире ночного шоу "6/9".

Кроме этого, авторы программы проанализируют и другие громкие события недели. В частности, "пленки Медведчука", к эфиру присоединится журналист Bihus.Info Денис Бигус, а также развал партии "Голос", который прокомментирует сам Сергей Притула, который недавно вышел из партии.

Не оставим без внимания и главное событие в мире – встречу Владимира Путина с Джо Байденом 16 июня в Женеве. Прямая трансляция программы "6/9" состоится на ютуб-канале 24 канала 11 июня в 22:00. Вы можете оставлять свои вопросы в чате и мы обязательно озвучим их в эфире. Не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию "6/9" на 24 канале: