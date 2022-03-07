Россия из артиллерии обстреляла Попасную и Камышеваху – есть пострадавшие

Россияне ночью 7 марта атаковали Попасную и Камышеваху, что на Луганщине. Сейчас Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спасает пострадавших.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне начали обстреливать населенные пункты примерно в 20:50 7 марта.

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"В результате вражеских обстрелов загорелись жилые дома по улице Космической в Камышевахе. Также по улицам Леваневского, Луговая, Стеклозаводская, Мироновская, Клубная, переулку Деповскому в Попасной, – отметил Гайдай.

Завалились дома

Спасателям удалось ликвидировать пожары. Из мест, где обрушились жилые дома, они эвакуировали из-под завалов людей и перевезли их в бомбоубежища. Гайдай отметил, что ситуация безопасности в других населенных пунктах остается без изменений.

Ситуация 6 марта

По словам Гайдая, оккупанты 6 марта пытались ворваться в Северодонецк со Старобельского направления. Однако они потерпели болезненное поражение. Глава администрации подчеркнул, что Вооруженные силы Украины нанесли россиянам многочисленные потери личного состава и уничтожили военную технику.

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