Какую опасность подразумевает "доктрина Герасимова"

Поэтому вместо, скажем, просто попытки физически уничтожить нашу энергосистему, россияне будут пытаться бить по нашей энергетике так, чтобы это давало каскадный эффект по другим секторам экономики. К примеру, промышленности либо транспорта.

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Уменьшение количества крылатых ракет в одном залпе может означать и уменьшение интервалов между обстрелами. К примеру, россияне 14 января отстреляли лишь 21 дозвуковую крылатую ракету типов Х-555, Х-101 и "Калибр".

Это то количество, которое они вполне могут изготовить всего за полмесяца работы. Тем более половина января прошла – у врага было достаточно времени на производство крылатых ракет до новой атаки.

Отдельная угроза – удары по жилым кварталам. Здесь от россиян следует ждать всех возможных подлостей. Раз они отстреляли по Киеву вообще дефицитные зенитные ракеты 48Н6ДМ к комплексам С-400 (вероятно, расположенные именно на "Зябровке").

Еще одна опасность, на которой следует поставить отдельный акцент – это так называемая "доктрина Герасимова". Она предполагает сочетание военных и невоенных методов для "поражения противника". 14 января это проявилось очень ярко, когда параллельно с ракетной атакой пошли и вбросы в инфопространство, на которые повелись даже многочисленные наши граждане. В конце концов, террор против мирного населения – это тоже "невоенный" метод по классификации россиян.

Россияне начали активнее миксовать количество ракет в одном залпе. Кроме дозвуковых крылатых ракет большой дальности было пять Х-22 и даже десять советских Х-59 для тактической авиации, а также неизвестное количество ракет до С-400. Поэтому следует отдельно остановиться на том, какую опасность несет любая из них.

"Железный купол" не прикроет: какие ракеты используют россияне

Самая смертоносная – именно Х-22, несущая боевую часть массой 950 килограммов (больше всего среди всех ракет россиян). Она имеет бешеную скорость полета – почти до 5000 километров в час – и бешеную длину корпуса, которая составляет до 11 метров (это дает ей огромную кинетическую энергию).

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Советская Х-59 – это нечто вроде "летающего мопеда", только с массой боезаряда в 4 раза больше (150 килограммов) и дальностью стрельбы до 150 километров. Похоже, именно поэтому россияне отстреляли их так нетипично много – целых 10 единиц за один раз.

Главная опасность от зенитных ракет 48Н6ДМ – их боеголовка состоит из микса взрывчатки и нескольких тысяч специально изготовленных обломков. При применении именно по наземным целям выходит что-то вроде "бомбы палестинских террористов", где главная опасность – именно от обломков, разбрасываемых взрывчаткой.

Только отличие в том, что такая "бомба" прилетает с такой большой скоростью, что никакой "Железный купол" не прикроет. Поэтому для жителей Киева и других городов в 200-километровой зоне до границы с Беларусью опасность во время воздушных тревог становится в разы больше.

Задавать вопросы: "А на какое количество обстрелов у россиян осталось ракет?" – уже нет смысла. Бережем себя и своих близких.