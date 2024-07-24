Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что российская армия действует по точкам оперативного значения. Однако ВСУ нашли противодействие этой тактике врага.

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Как Россия изменила тактику применения КАБов

По словам майора ВСУ, у врага изменилась стратегия применения управляемых боеприпасов, таких как КАБ. Если раньше, перед началом Авдеевской оборонительной операции, прерогативу в применении КАБов имела дивизия и армия оккупантов, то сейчас использование таких боеприпасов есть в оперативном порядке.

То есть командиры бригад и полков россиян могут заказывать точечные удары по объектам не только стратегического значения, но и оперативного и даже тактического.

Это является большой проблемой для Вооруженных Сил Украины, но мы выходим из этой ситуации,

– подчеркнул Кудряшов.

Майор ВСУ рассказал, что наши военные справляются с этой проблемой в формате борьбы с наводчиками, то есть с "птицами" оперативного значения "Орлан". Украинские военные нашли ключи от "проблемных дверей".

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