Майор Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що російська армія діє по точках оперативного значення. Однак ЗСУ знайшли протидію цій тактиці ворога.

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Як Росія змінила тактику застосування КАБів

За словами майора ЗСУ, у ворога змінилась стратегія застосування керованих боєприпасів, таких як КАБ. Якщо раніше, перед початком Авдіївської оборонної операції, прерогативу у застосуванні КАБів мала дивізія та армія окупантів, то зараз використання таких боєприпасів є в оперативному порядку.

Тобто командири бригад та полків росіян можуть замовляти точкові удари по об'єктах не лише стратегічного значення, а й оперативного і навіть тактичного.

Це є великою проблемою для Збройних Сил України, але ми виходимо з цієї ситуації,

– підкреслив Кудряшов.

Майор ЗСУ розповів, що наші військові справляються з цією проблемою у форматі боротьби з навідниками, тобто з "птахами" оперативного значення "Орлан". Українські військові знайшли ключі від "проблемних дверей".

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