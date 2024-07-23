Однак зараз українські військові говорять про потенційний черговий наступ ворога на Харківщині. Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, чи накопичують окупанти сили для нового наступу.

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Чи готує ворог новий наступ

На суб'єктивну думку заступника командира 3 окремої штурмової бригади, зараз в короткочасній перспективі ворог не має сил, щоб продовжувати активні штурмові дії на Харківському напрямку.

Зауважимо, що такі висновки майор ЗСУ зробив зі власних спостережень та досвіду перебування на фронті після широкомасштабного вторгнення, зокрема у Харківській області.

Всі перекидання росіянами сил та засобів, тобто військовослужбовців, техніки й артилерійського озброєння, більше схоже на поповнення втрат й фіксування на тих ділянках фронту, де ворогу вдалося закріпитися,

– мовив Кудряшов.

Він також підкреслив, що ділянки фронту на Харківському напрямку, де росіянам вдалося закріпитися, мають максимум тактичне значення.

До слова, президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія дійсно почала прорив на Харків з метою захоплення мегаполіса, у якому живе 1,5 мільйона людей. Однак ЗСУ зупинили ворога.