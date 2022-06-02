Россия изолируется все больше, это современный Советский Союз, – экономист

Санкции, наложенные на Россию после полномасштабного вторжения в Украину, каждый день все больше изолируют ее от мира. Эта страна все больше становится похожа на Советский Союз.

Об этом 24 каналу рассказал бывший и. министра экономики Павел Кухта.

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Не стоит ожидать, что Рося завтра упадет

Эксперт говорит, что Россия все больше изолируется от мировой экономики и становится больше похожа на Советский Союз.

Но это не значит, что страна-агрессор завтра упадет. Она сейчас будет судиться. Теоретически Россия может доказать, что ей просто не дали заплатить за долги. Это их ослабит, но я бы предостерег от иллюзий, что Кремль завтра упадет из-за дефолта,

– объяснил Кухта.

По его словам, Россия не упадет оттого, что сейчас американцы не дают заплатить по государственным облигациям.

"Они не смогут привлекать деньги с рынка, они становятся все более токсичными, это загоняет их в тупик, но, к сожалению, это не их не уничтожит просто завтра", – уверяет он.

Относительно отключения банков России от SWIFT

Кухта считает, что россияне живут в современной версии Советского Союза , где действует пропаганда.

"Три банки, которые отключили от SWIFT, теперь вычеркнуты из мировой финансовой системы. Это теперь не банки, а что-то вроде Сбербанка СССР", – добавил он.

Но, по мнению экономиста, пока хоть один банк там остается подключенным к SWIFT, все остальные могут идти через него. Поэтому полностью система не изолирована.

Даже если их полностью отключат, то они пойдут через Иран или Китай, будут находить выходы. Не бывает такого шара, который бы убил этого оборотня сразу,

– подчеркнул Кухта.

Россия изолируется, современный Советский Союз – Кухта



К слову, дефолт по внешним финансовым обязательствам начал еще больше угрожать России, с тех пор как Соединенные Штаты Америки приняли решение не продлевать лицензию , позволявшую Кремлю осуществлять выплаты по своему государственному долгу в долларах, несмотря на введение против страны-агрессорки санкции.

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