Россия якобы отложила массированный удар по Украине из-за "перемирия" на Троицу: что говорят в ОП

В медиа появились сообщения, что Россия могла отсрочить массированный удар по Украине из-за предложенного "перемирия" на Троицу. В то же время в Киеве эту информацию отрицают и называют ее манипуляцией.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу опроверг информацию о том, что Россия отсрочила удар по украинским регионам.

Почему Россия распространяет фейки о якобы "перемирии" на Троицу?

По сообщениям СМИ, российская сторона якобы информировала США о предложении краткосрочного прекращения огня, во время которого планируемый удар не был нанесен.

В то же время в Киеве эту версию событий опровергают. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Россия не демонстрирует никаких признаков доброй воли и продолжает готовиться к новым массированным атакам.

По его словам, подобные заявления могут являться частью информационных манипуляций и не свидетельствуют о реальных намерениях Москвы по уменьшению интенсивности боевых действий.

Вся эта фейковая благочестие им нужна лишь, чтобы создать необходимые условия для подготовки удара,

– отметил Литвин.

Напомним, что 29 мая Владимир Зеленский предупредил украинцев, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам. Россия также не сдерживалась в комментариях и в очередной раз угрожала Украине, что удар по Киеву может быть "в любой момент".