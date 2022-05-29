Литва работает над оборонной сферой

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас на заседании Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО 29 мая. Он представил доклад о том, как нападение России на Украину повлияло на оборонный вопрос в Литве.

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Он отметил, что с 2014 года Литве удалось добиться значительного прогресса в финансировании оборонной сферы. Ее бюджет составляет 2% от ВВП, а в текущем году расходы на оборону выросли до 2,5% от того же показателя. Этот объем планируют увеличивать и дальше.

Кроме того, существенно повысился уровень боеготовности Вооруженных Сил Литвы. По словам Анушаускаса, по необходимости некоторые части смогут начать действовать буквально через несколько часов. Также в Литве усиливают военную подготовку и планируют увеличить количество призывников .

Появились проблемы с запасами

Однако министр обороны отметил, что из-за постоянной поддержки Украины в войне, Литве приходится решать проблему истощения запасов оружия . Отметим, Литва действительно очень помогает нашему государству в борьбе с российским агрессором – с начала полномасштабной войны она предоставила Украине помощь более чем на 100 миллионов евро . В основном речь идет о поставках летального оружия.

"Сейчас с этим сталкивается большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через 5 или 10 лет, а уже сегодня", – рассказал Анушаускас.

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Ситуация с безопасностью – самая худшая из времен Второй мировой

Очень важной целью Литвы является увеличение присутствия в стране сил союзников – НАТО и США. Для этого Минобороны и правительство активно укрепляют свой военный потенциал как принимающей страны. Они будут военной инфраструктурой и полигоном, совершенствуют то, что уже есть. Благодаря этому в Литве надеются принять дополнительно еще тысячи военнослужащих НАТО в ближайшее время.

Такие действия необходимы, ведь Литва испытывает угрозу от России. Арвидас Анушаускас назвал нынешнюю ситуацию безопасности самой худшей со времен Второй мировой войны.

Украина задерживает российские агрессоры. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что предстоящий в июне саммит НАТО в Мадриде является хорошей возможностью показать, что страны готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела разъединить всех, но Анушаускас уверен, что именно единство станет сильнейшим оружием.

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