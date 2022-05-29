Литва працює над оборонною сферою

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас на засіданні Комітету з оборони та безпеки Парламентської асамблеї НАТО 29 травня. Він представив доповідь щодо того, як напад Росії на Україну вплинув на оборонне питання у Литві.

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Він зазначив, що з 2014 року Литві вдалося досягнути значного прогресу у фінансування оборонної сфери. Її бюджет складає 2% від ВВП, а цього року витрати на оборону виросли до 2,5% від того ж показника. Цей обсяг планують збільшувати й надалі.

Крім того, суттєво підвищився рівень боєготовності Збройних сил Литви. За словами Анушаускаса, за необхідності деякі частини зможуть почати діяти буквально за кілька годин. Також у Литві посилюють військову підготову і планують збільшити кількість призовників.

З'явилися проблеми із запасами

Однак, міністр оборони зауважив, що через постійну підтримки України у війні, Литві доводиться розв'язувати проблему виснаження запасів зброї. Зауважимо, Литва справді дуже допомагає нашій державі у боротьбі з російським агресором – з початку повномасштабної війни вона надала Україні допомоги на більше ніж 100 мільйонів євро. Здебільшого мова йде про постачання летальної зброї.

"Зараз з цим зіштовхуються більшість союзників. Ми повинні тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб своєчасно задовольняти всі потреби. Ми маємо зробити усе можливе, щоб бути у всеозброєнні не через 5 чи 10 років, а вже сьогодні", – розповів Анушаускас.

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Ситуація з безпекою – найгірша з часів Другої світової

Дуже важливою метою Литви є збільшення присутності в країні сил союзників – НАТО та США. Для цього Міноборони та уряд активно укріплюють свій військовий потенціал як країни, що приймає. Вони будуть військову інфраструктуру та полігон, удосконалюють те, що вже є. Завдяки цьому у Литві сподіваються прийняти додатково ще тисячі військовослужбовців НАТО найближчим часом.

Такі дії є необхідними, адже Литва відчуває загрозу від Росії. Арвідас Анушаускас назвав нинішню безпекову ситуацію найгіршою з часів Другої світової війни.

Україна затримує російських агресорів. Але ми не можемо забувати уроки історії. Росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці,

– підкреслив міністр.

Він зауважив, що наступний саміт НАТО у Мадриді, що має пройти у червні, є хорошою можливістю показати, що країни готові мінятися та адаптуватися до нової реальності. Росія хотіла роз'єднати усіх, але Анушаускас впевнений, що саме єдність стане найсильнішою зброєю.

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