Силы обороны постоянно ищут новые методы противодействия вражеским дронам. Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с количеством беспилотников значительно улучшилась по сравнению с периодом в начале войны.

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Как вражеские дроны донимают Силы обороны

По словам военного, вражеские дроны работают хорошо, и их достижения впечатляют. Россияне активно применяют беспилотники на оптоволокне, со сбросами и FPV-дроны.

Они умеют играть в эту игру вместе с нами,

– отметил он.

Война сегодня является борьбой инноваций, и кто быстрее разработает новые методы, тот будет более эффективным в уничтожении противника.

Силы обороны делают основной акцент на развитии систем радиоэлектронной борьбы и других средств, в частности для нейтрализации дронов на оптоволокне.

У россиян есть чему поучиться, и это очень хорошо,

– отметил Андрей Отченаш.

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Значительный прогресс в развитии беспилотных авиационных комплексов в Украине стал возможным благодаря совместным усилиям государства, волонтеров и украинцев в целом. Это большой прорыв, особенно после того, как в самом начале войны Украина пережила дефицит беспилотников всех видов.

По словам бойца, моральный дух Сил обороны остается несокрушимым. Война продолжается уже 3 года, и, несмотря на трудности, каждый военный продолжает защищать родную землю, уничтожая врага, часто в невероятно больших количествах и очень мощно.

Как отметил министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025", Украина самостоятельно покупает или производит 96% дронов для фронта.