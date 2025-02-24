Сили оборони постійно шукають нові методи протидії ворожим дронам. Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в етері 24 Каналу зазначив, що ситуація з кількістю безпілотників значно покращилася порівняно з періодом на початку війни.

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Як ворожі дрони дошкуляють Силам оборони

За словами військового, ворожі дрони працюють добре, і їх досягнення вражають. Росіяни активно застосовують безпілотники на оптоволокні, зі скидами та FPV-дрони.

Вони вміють грати в цю гру разом з нами,

– зазначив він.

Війна сьогодні є боротьбою інновацій, і хто швидше розробить нові методи, той буде ефективнішим у знищенні противника.

Сили оборони роблять основний акцент на розвитку систем радіоелектронної боротьби та інших засобів, зокрема для нейтралізації дронів на оптоволокні.

У росіян є чому повчитися, і це дуже добре,

– зазначив Андрій Отченаш.

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Значний прогрес у розвитку безпілотних авіаційних комплексів в Україні став можливим завдяки спільним зусиллям держави, волонтерів та українців загалом. Це великий прорив, особливо після того, як на самому початку війни Україна пережила дефіцит безпілотників усіх видів.

За словами бійця, моральний дух Сил оборони залишається незламним. Війна триває вже 3 роки, і, попри труднощі, кожен військовий продовжує боронити рідну землю, знищуючи ворога, часто в неймовірно великих кількостях і дуже потужно.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025", Україна самостійно купує або виробляє 96% дронів для фронту.