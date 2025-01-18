Об этом 24 Каналу сказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. Он отметил, что Владимир Путин боится Си Цзиньпина, ведь потерял все рычаги влияния на Китай.

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"Китай зашел очень серьезно"

Захватывая экономические позиции, одна страна начинает управлять другой и может диктовать свои условия. Сами россияне уже кричат о том, что боятся стать китайской колонией. В частности, на пропагандистских каналах ведутся дискуссии о том, мол, как это россияне позволили китайцам сесть им на голову.

Если американцы будут последовательными и дружественно объяснят китайцам, что это для них будет означать, то тогда России остается только поднять белый флаг,

– сказал Огрызко.

Безусловно, в Кремле боятся окончательного экономического протектората со стороны Китая. Впрочем, противодействовать этому россияне не могут, ведь нечем.

Китай зашел очень серьезно. Сейчас промелькнула информация, что китайские грузовые автомобили уже вытеснили КамАз с российского рынка. Россияне покупают больше китайские грузовики, ведь несмотря на их не лучшее качество, они все же лучше российского автопрома,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

По его словам, сейчас россияне могут сыграть разве что на идеологии, что в течение определенного времени может держать равновесие. Мол, мы же с вами совместно должны противостоять Западу.

Однако, несмотря на всю свою идеологическую зашоренность, китайцы умеют считать деньги. Если они увидят, что сотрудничество с Россией для них токсично, а взамен можно договориться с США мирно сосуществовать, то мне кажется, что Китай сдаст Россию,

– добавил Огрызко.

К слову, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня. Он составил 1,74 триллиона юаней. Поставки товаров из Китая в Россию выросло на 5%, а экспорт из России в КНР вырос на 1% в 2024 году.