Такое мнение высказал глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) Ричард Мур. По его словам, надо внимательно следить за ситуацией.
Кстати Говорили еще в начале года, – Путин о полномасштабном вторжении в Украину
Россию предупреждают о последствиях
Мур отметил, что порой вокруг Украины возникают определенные кризисы. Он добавил, что разведывательная служба обеспокоена из-за наращивания войск и вероятных намерений Путина.
Поэтому нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году,
– подчеркнул разведчик.
Правда, глава MI6 добавил: Здесь нет "враждебной повестки дня". Никто не пытается окружить Россию или помешать ее законным интересам.
Что заявлял Путин
- Глава государства-агрессора "отметился" циничным заявлением о полномасштабном вторжении в Украину. Путин с иронией заметил, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.
- Также глава Кремля добавил о "ракетных установках НАТО", которые "за 5 минут долетят до Москвы". Он говорил, что "НАТО строит в Украине свои базы, чтобы уничтожить Россию".
- Более того, политик цинично "посоветовал" Украине наладить отношения с Россией. Тогда вроде бы не будет никаких угроз.