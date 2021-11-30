Такое мнение высказал глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) Ричард Мур. По его словам, надо внимательно следить за ситуацией.

Кстати Говорили еще в начале года, – Путин о полномасштабном вторжении в Украину

Россию предупреждают о последствиях

Мур отметил, что порой вокруг Украины возникают определенные кризисы. Он добавил, что разведывательная служба обеспокоена из-за наращивания войск и вероятных намерений Путина.

Поэтому нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году,

– подчеркнул разведчик.

Правда, глава MI6 добавил: Здесь нет "враждебной повестки дня". Никто не пытается окружить Россию или помешать ее законным интересам.

Что заявлял Путин

Глава государства-агрессора "отметился" циничным заявлением о полномасштабном вторжении в Украину. Путин с иронией заметил, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.

Также глава Кремля добавил о "ракетных установках НАТО", которые "за 5 минут долетят до Москвы". Он говорил, что "НАТО строит в Украине свои базы, чтобы уничтожить Россию".

Более того, политик цинично "посоветовал" Украине наладить отношения с Россией. Тогда вроде бы не будет никаких угроз.

Обратите внимание! Ранее глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Она может попытаться зажать Украину "в кольцо", осуществив наступление не только со своей территории, но и из Беларуси и оккупированного Крыма.