Таку думку висловив глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великої Британії (MI6) Річард Мур. За його словами, треба уважно стежити за ситуацією.

До речі Говорили ще на початку року, – Путін про повномасштабне вторгнення до України

Росію попереджають про наслідки

Мур зауважив, що деколи навколо України виникають певні кризи. Він додав, що розвідувальна служба стурбована через нарощування військ та ймовірні наміри Путіна.

Тому потрібно дуже уважно стежити за ситуацією і дуже обережно сигналізувати росіянам про те, яку ціну їм доведеться заплатити, якщо вони втрутяться, як це сталося в 2014 році,

– наголосив розвідник.

Щоправда, глава MI6 додав: тут немає "ворожого порядку денного". Ніхто не намагається оточити Росію чи перешкодити її законним інтересам.

Що заявляв Путін

Глава держави-агресорки "відзначився" цинічною заявою про повномасштабне вторгнення до України. Путін з іронією зауважив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року, але цього не сталося.

Також очільник Кремля додав про "ракетні установки НАТО", які "за 5 хвилин долетять до Москви". Він говорив традиційну пропаганду, що "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію".

Ба більше, політик цинічно "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Тоді начебто не буде ніяких загроз.

Зверніть увагу! Раніше глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Вона може спробувати затиснути Україну "в кільце", здійснивши наступ не лише зі своєї території, але і з Білорусі та окупованого Криму.