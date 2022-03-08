Россия кичится уничтоженными военными объектами Украины: на самом деле это больницы, школы и дом

Российские пропагандисты каждый день рассказывают, сколько их армия уничтожила военных объектов в Украине. На самом же деле армия оккупантов уничтожает в Украине гражданские объекты – больницы, школы, и даже хлебзавод.

Россия с первого дня своего вторжения убеждала в двух вещах – погибших среди ее военных нет, и что они уничтожают только военные объекты в Украине. Но все это оказалось ложью.

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Уже с первых дней войны Россия понесла значительные потери. И по состоянию на 8 марта, число погибших оккупантов перевалило за 12 тысяч человек.

То же касается и уничтожения "военных объектов". Не достигнув запланированной цели захватить Украину за три дня, оккупанты прибегли к террористическим методам – с ракет обстреливают жилые кварталы украинских городов и сел.

За время войны России против Украины были уничтожены 202 школы, 34 больницы, 1500 жилых домов.

Видео уничтоженной больницы в Изюме

А также хлебзавод в Макарове. В результате удара по нему погибли 13 человек.

"Конечно, все это когда-нибудь станет предметом для рассмотрения трибунала", – отметил журналист Сергей Лещенко.

При этом российские пропагандисты не гнушаются после этого использовать уничтоженные ими же объекты для своих фейков. Один из примеров – уничтоженный 25-й лицей в Житомире, который впоследствии пытались выдать за школу в оккупированном Донецке, которую якобы разбомбили украинские войска.

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