Россия и Китай использовали пандемию коронавируса, чтобы распространить свою пропаганду. По мнению Генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзников по НаАТО пытались перессорить.

РФ и Китай заявили, что вирус создали союзники

Ответом на такие информационные атаки могут стать только независимые и объективные СМИ. Об этом Столтенберг сообщил испанскому изданию El Pais.

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Мы видели, как Китай и Россия заявили, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду – не пропаганда,

– рассказал Столтенберг.

Россия нарастила присутствие в Ливии

За время пандемии, пока в центре внимания международного сообщества была ситуация с коронавирусом, Россия нарастила военное присутствие в Ливии.

"Конечно, в то время как остальной мир был сосредоточен на проблеме COVID-19, Россия расширила свое присутствие в Ливии, поддерживая генерала Хафтара и подрывая усилия по достижению мира", – подчеркнул Генсек НАТО.

Россия и Китай чаще всего распространяли фейки о COVID-19

Отметим, что в начале июня в Еврокомиссии назвали крупнейших дезинформаторов по коронавирусу – это Россия и Китай. В Брюсселе считают, что распространяя фейки, Москва и Пекин пытались дестабилизировать ситуацию в Европе.