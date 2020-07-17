Росія та Китай використали пандемію коронавірусу, аби поширити свою пропаганду. На думку Генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзників по Альянсу намагались пересварити.

РФ і Китай заявили, що вірус створили союзники

Відповіддю на такі інформаційні атаки можуть стати лише незалежні і об'єктивні ЗМІ. Про це Столтенберг повідомив іспанському виданню El Pais.

Читайте також Спалах COVID-19 на ринку в Пекіні: у Китаї вважають, що вірус могли завезти з Європи

Ми бачили, як Китай і Росія заявили, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень. НАТО відповіло наданням фактів. Відповідь на пропаганду – не пропаганда,

– розповів Столтенберг.

Росія наростила присутність у Лівії

За час пандемії, поки у центрі уваги міжнародної спільноти була ситуація з коронавірусом, Росія наростила військову присутність у Лівії.

"Звичайно, в той час як інший світ був зосереджений на проблемі COVID-19, Росія розширила свою присутність у Лівії, підтримуючи генерала Хафтара і підриваючи зусилля щодо досягнення миру", – наголосив Генсек НАТО.

Росія та Китай найчастіше поширювали фейки про COVID-19

Зазначимо, що на початку червня у Єврокомісії назвали найбільших дезінформаторів щодо коронавірусу – це Росія та Китай. У Брюсселі вважають, що поширюючи фейки, Москва та Пекін намагались дестабілізувати ситуацію у Європі.