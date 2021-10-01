Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш заверил, что Россия очень хорошо знает об украинских погибших. Об этом он сказал в эфире 24 каналу.
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"Россия лучше нас знает о жертвах на фронте, ведь она их инициирует", – заявил Гармаш.
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Во время переговоров эти вопросы Украина все время поднимает. Однако реакция Кремля – одна и та же.
Как Россия реагирует? Говорит, что она не является стороной конфликта, чтобы мы договаривались с Донецком и Луганском.
"Подтекст такой: "Пока вы не примете наши политические условия, а не легитимизируете так называемые самопровозглашенные республики в своем политическом поле – мы будем вас убивать". Если не дипломатично, но коротко – вот так я могу объяснить их позицию", – подытожил Гармаш.
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